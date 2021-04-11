Повышение пенсий украинцам с 1 июля связано с очередным ростом прожиточного минимума

Так с 1 июля в Украине прожиточный минимум увеличится на 85 гривен, а вместе с этим возрастет минимальная пенсия до 1854 гривен, а максимальная - ровно в 10 раз больше - до 18540 гривен. Такое повышение предусмотрено в бюджете Украины на 2021 год, пишет Finance.ua.

Кроме того, с 1 июля планируется установление ежемесячной компенсационной выплаты в размере до 400 гривен лицам, которым исполнилось 75 лет до достижения ими 80-летнего возраста. При наличии у них страхового стажа 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин их минимальная пенсионная выплата составит 2500 грн.

Напомним, с 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин увеличился с 59,5 до 60 лет. Это последний этап пересмотра правил, принятых еще в 2011-м. Кроме того, с 1 апреля примерно для 2 млн работающих пенсионеров начался перерасчет пенсий.

Ранее мы рассказывали, что в течение 2021 года предусмотрено сразу три этапа повышения пенсий. Первый, как уже упоминалось выше, произойдет с 1 июля и коснется минимальных и максимальных выплат. Второе повышение включает в себя ежемесячные доплаты до 400 грн для пенсионеров в возрасте 75-80 лет. И третий этап состоится в декабре. Опять повысится минимальная пенсия, а также увеличатся надбавки к выплатам отдельным категориям граждан.