В этом году украинцы могут рассчитывать на планомерное повышение пенсий, правда, повезет не всем
Согласно бюджету на 2021 год, будет три этапа повышения выплат, пишет "Обозреватель".
Так, в июле максимальную пенсию увеличат с 17 690 до 18 540 грн, а в декабре – до 19 340 грн, то есть размер повышения составит 1650 гривен. Параллельно будет расти и минимальная выплата, однако ее размер ровно в 10 раз меньше.
Также с 1 июля увеличат надбавки за сверхнормативный стаж, лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и пенсии за особые заслуги.
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Модница Осадчая оконфузилась с нарядом звезды «Голосу країни» за 24 тысячи: "Увидела и..."
Астролог Глоба предрек начало белой полосы в жизни четырех знаков Зодиака: "Звезды в идеальном положении"
Новая беда у победителя "Голосу країни" Сасанчина, в каком он состоянии после госпитализации: "Посмотрите..."
Почти треть учителей провалила тест ЗНО на профпригодность: "Мотивировали повышением зарплаты"
Следующий этап повышения выплат произойдет с октября. Будут установлены ежемесячные доплаты до 400 грн для пенсионеров в возрасте 75-80 лет.
И третий этап состоится в декабре. Опять повысится минимальная пенсия, а также увеличатся надбавки к выплатам отдельным категориям граждан.
Чтобы получить высокую выплату, нужно:
-
работать официально не менее 35 лет. За каждый отработанный год дают примерно 1% от расчетного заработка (он ниже фактической зарплаты);
-
получать белую зарплату. Если доплачивают в конвертах, рассчитывать на достойную выплату не стоит.
До этого в Минсоцполитики объяснили, кто из украинцев может рассчитывать только на минимальные выплаты. Речь о физлицах-предпринимателях.
"Большинство ФЛП уплачивают взносы с минимальной зарплаты. Поэтому могут рассчитывать только на минимальную пенсию. Опять же, если есть стаж", - сообщила миниср соцполитики Марина Лазебная. Как выход, в правительстве видят внедрение накопительной пенсии.
Ранее мы сообщали, украинцев предупредили о новом способе получения пенсий и соцвыплат. Кабмин постановил, что с 1 сентября выплаты будут начисляться на банковский счет за исключением отдельных категорий лиц.
В частности получать деньги на дому будут только: лица с инвалидностью І группы, лица, нуждающиеся в спецуходе после щаключения медкомиссии, лица, старше 80 лет и получатели соцпомощи, не имеющие права на пенсию.
Напомним, украинцам поднимут пенсии, Шмыгаль раскрыл, у кого и на сколько вырастут выплаты: «С 1 июля…»
Как сообщала Politeka, минимальные пенсии украинцам, в Минсоцполитики рассказали, кто может рассчитывать: "При условии, что..."
Также Politeka писала про повышение пенсий в Украине: в Минсоцполити озвучили сроки и суммы, "для этого нужно..."