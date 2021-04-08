В этом году украинцы могут рассчитывать на планомерное повышение пенсий, правда, повезет не всем

Согласно бюджету на 2021 год, будет три этапа повышения выплат, пишет "Обозреватель".

Так, в июле максимальную пенсию увеличат с 17 690 до 18 540 грн, а в декабре – до 19 340 грн, то есть размер повышения составит 1650 гривен. Параллельно будет расти и минимальная выплата, однако ее размер ровно в 10 раз меньше.

Также с 1 июля увеличат надбавки за сверхнормативный стаж, лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и пенсии за особые заслуги.

Следующий этап повышения выплат произойдет с октября. Будут установлены ежемесячные доплаты до 400 грн для пенсионеров в возрасте 75-80 лет.

И третий этап состоится в декабре. Опять повысится минимальная пенсия, а также увеличатся надбавки к выплатам отдельным категориям граждан.

Чтобы получить высокую выплату, нужно:

работать официально не менее 35 лет. За каждый отработанный год дают примерно 1% от расчетного заработка (он ниже фактической зарплаты);

получать белую зарплату. Если доплачивают в конвертах, рассчитывать на достойную выплату не стоит.

До этого в Минсоцполитики объяснили, кто из украинцев может рассчитывать только на минимальные выплаты. Речь о физлицах-предпринимателях.

"Большинство ФЛП уплачивают взносы с минимальной зарплаты. Поэтому могут рассчитывать только на минимальную пенсию. Опять же, если есть стаж", - сообщила миниср соцполитики Марина Лазебная. Как выход, в правительстве видят внедрение накопительной пенсии.

Ранее мы сообщали, украинцев предупредили о новом способе получения пенсий и соцвыплат. Кабмин постановил, что с 1 сентября выплаты будут начисляться на банковский счет за исключением отдельных категорий лиц.

В частности получать деньги на дому будут только: лица с инвалидностью І группы, лица, нуждающиеся в спецуходе после щаключения медкомиссии, лица, старше 80 лет и получатели соцпомощи, не имеющие права на пенсию.

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