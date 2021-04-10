В Украине с января 2022 года в очередной раз повысят требования для получения пенсии в 60 лет

В результате часть украинцев останется без выплат. Об этом говорится в законе об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании".

Требования по стажу увеличатся на 12 месяцев. Все, кто не выполнит условия, должны будут работать до 63 или 65 лет:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 29 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 19 до 29 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 19 лет стажа.

Несколько лет назад МВФ настаивал на повышении пенсионного возраста для украинцев, поскольку налоги, которые платят те, кто работает не покрывают расходы на обеспечение выплат.

Почему повышают пенсионный возраст:

продолжительность жизни растет во всех странах;

украинцы, которые достигли 60-летия, все еще остаются работоспособными и могут продолжать строить карьеру;

рождаемость падает во всех развитых и развивающихся странах, людей, которые младше 60 лет, становится все меньше;

повышение пенсионного возраста позволяет сокращать число пенсионеров.

Отметим, в Украине на период действующего в стране карантина пенсионные услуги можно получать онлайн-режиме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Также доступно мобильное приложение «Пенсионный фонд». Среди прочего, можно дистанционно оформить пенсию.

Для дистанционного оформления пенсии в Украине нужно:

войти на портал электронных услуг ПФУ, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП), или с помощью системы электронной идентификации GovID;

выбрать раздел «Заявление на назначение пенсии»;

заполнить предложенную анкету;

прикрепить к заявлению отсканированные копии необходимых для назначения пенсии документов;

указать вид желаемого формата пенсионного удостоверения (бумажное или в виде пластиковой карты);

выбрать способ информирования по этапам обработки заявления;

подписать заявление электронной квалифицированной подписью;

отправить заполненную форму в ПФУ.

Напомним, украинцам раздадут деньги на карантине, кто и как может получить: «В течение 30 дней…», детали закона.

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