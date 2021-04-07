В Украине с 1 мая вводятся годовые тарифы на газ для населения

Соответствующее постановление приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) на заседании 7 апреля, сообщает пресс-служба регулятора.

Годовой тариф будет действовать с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года.

Все поставщики будут обязаны в период до 25 апреля 2021 года довести до своих клиентов информацию о ценах, которые будут действовать в течение этого периода. Тарифы должны быть опубликованы на сайтах поставщиков.

Таким образом, украинцы смогут выбрать лучший тариф и заключить с поставщиком контракт на год.

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В период действия годового контракта цену можно будет только умешить, поднимать ее выше, обнародованной 25 апреля, поставщикам запрещено.

При этом контракт можно в любой момент отменить: перейти на месячные или другие тарифы. Точно также потребитель могут и сменить поставщика.

Напомним также, что с 1 апреля в Украине постановление Кабинета министров о замораживании цен на газ для населения на уровне 6,99 гривен за кубометр перестало действовать. Однако большинство компаний оставили эту цену на апрель.

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