В Украине с 1 мая вводятся годовые тарифы на газ для населения
Соответствующее постановление приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) на заседании 7 апреля, сообщает пресс-служба регулятора.
Годовой тариф будет действовать с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года.
Все поставщики будут обязаны в период до 25 апреля 2021 года довести до своих клиентов информацию о ценах, которые будут действовать в течение этого периода. Тарифы должны быть опубликованы на сайтах поставщиков.
Таким образом, украинцы смогут выбрать лучший тариф и заключить с поставщиком контракт на год.
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Кухар призналась, по чьей просьбе мочила участников "Танців з зірками": "Выпивает озверинчик..."
Астролог Глоба предрек начало белой полосы в жизни четырех знаков Зодиака: "Звезды в идеальном положении"
Размалеванная Оля Полякова переборщила с увеличением губ и не только: "Без фильтров..."
Ведущий Остапчук, переживший "мини-операцию", изменился до неузнаваемости: "Вставляли четверо людей..."
В период действия годового контракта цену можно будет только умешить, поднимать ее выше, обнародованной 25 апреля, поставщикам запрещено.
При этом контракт можно в любой момент отменить: перейти на месячные или другие тарифы. Точно также потребитель могут и сменить поставщика.
Напомним также, что с 1 апреля в Украине постановление Кабинета министров о замораживании цен на газ для населения на уровне 6,99 гривен за кубометр перестало действовать. Однако большинство компаний оставили эту цену на апрель.
Напомним, тарифы на популярную услугу повысятся, за что и с какого числа украинцам придется переплачивать: "На 10%..."
Как сообщала Politeka, украинцы получат "иммунитет" на работе во время локдауна: кто будет получать до 30 тысяч вопреки карантину
Также Politeka писала, что тарифы на газ изменились: украинцам озвучены "космические" суммы, "цена стала выше на..."