Украинцев предупредили о новых тарифах на газ

Так, Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 7 апреля рассмотрит постановление о введении новых правил для поставщиков газа. Об этом говорится в опубликованной повестке заседания комиссии.

Согласно новым правилам, всех поставщиков обяжут разработать и опубликовать на своих сайтах до 25 апреля годовые тарифы на голубое топливо.

Тарифы будут действовать в течение года. При этом, они должны быть экономически обоснованными. При таком подходе летом цена на газ будет выше рыночной, а зимой – напротив, ниже.

Решение позволит бытовым потребителям потреблять природный газ в течение года по фиксированной цене, которая будет действовать в период с 1 мая текущего года до 30 апреля следующего.

Украинцы смогут выбрать лучший тариф и заключить с поставщиком контракт на год.

При этом контракт можно в любой момент отменить: перейти на месячные или другие тарифы.

Платить нужно будет равными частями за весь объем газа, который вы планируете использовать за год, или же за тот объем голубого топлива, который используете.

Отметим, "Нафтогаз Украины" уже завершил разработку годового тарифа на газ для населения, и готов предложить его с 1 мая. Об этом сообщил Департамент интегрированных коммуникаций компании.

Напомним, с 1 апреля в Украине постановление Кабинета министров о замораживании цен на газ для населения на уровне 6,99 гривен за кубометр утратило силу.

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