Введение локдауна в Украине может значительно ухудшить состояние рынка труда

К такому выводу пришли аналитики OLX.

Специалисты отмечают, что ужесточение карантина повлияет не на все сферы.

Согласно прогнозу экспертов, среди профессий, которые получат "иммунитет", оказались водители, продавцы и грузчики. Именно в этих сферах заработная плата составляет от 9,5 до 20 тысяч гривен.

Также аналитики привели инфографику, в которой указали 13 самых популярных вакансий с января текущего года.



