Введение локдауна в Украине может значительно ухудшить состояние рынка труда
К такому выводу пришли аналитики OLX.
Специалисты отмечают, что ужесточение карантина повлияет не на все сферы.
Согласно прогнозу экспертов, среди профессий, которые получат "иммунитет", оказались водители, продавцы и грузчики. Именно в этих сферах заработная плата составляет от 9,5 до 20 тысяч гривен.
Также аналитики привели инфографику, в которой указали 13 самых популярных вакансий с января текущего года.
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Напомним, Киев с 5 апреля вводит строгие ограничения из-за роста заболеваемости и смертности от коронавируса. В столице закрывают школы и садики. Горрожан должны отправить на удаленную работу или в отпуска.
Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров.
Стоит отметить, что в правительстве рассматривают возможные меры по ужесточении карантинных ограничений, хотя конкретного решения по этому вопросу пока нет. В частности, могут быть усилены патрули Нацгвардии, которые будут следить за соблюдением ограничительных мер.
Также обсуждается возможность закрытия межобластного транспортного сообщения.
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