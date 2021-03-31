Озвучены цифры, во сколько теперь украинцам обходится газ

По сравнению с предыдущим полугодием цена на газ сильно изменилась. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Средняя цена природного газа для бытовых потребителей во втором полугодии 2020 года стала 8 519,74 грн (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение) за 1 тыс. куб. м. Таким образом цена стала выше на 60,8%, чем в предыдущем полугодии - 5 299,2 грн.

Средняя цена для небытовых потребителей стала 6 053,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение). Так, стоимость выросла 17,4%, чем в первом полугодии - 5 157,2 грн