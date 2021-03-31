Озвучены цифры, во сколько теперь украинцам обходится газ
По сравнению с предыдущим полугодием цена на газ сильно изменилась. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
Средняя цена природного газа для бытовых потребителей во втором полугодии 2020 года стала 8 519,74 грн (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение) за 1 тыс. куб. м. Таким образом цена стала выше на 60,8%, чем в предыдущем полугодии - 5 299,2 грн.
Средняя цена для небытовых потребителей стала 6 053,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение). Так, стоимость выросла 17,4%, чем в первом полугодии - 5 157,2 грн
Примечательно, что бытовые потребители получили за полугодие 2 921,9 млн куб. газа, а небытовые - 8 398,0 млн кубометров.
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Тариф на газ для бытовых потребителей стала выше на 40%, чем для небытовых.
Напомним, в начале этого года правительство заморозило цены на газ. До 31 марта цена на "голубое" топливо не должна превышать 6,99 грн.
Советник президента по вопросам экономики Олег Устенко рассказал, что таким образом решили скорректировать стоимость газа на открытом рынке, ведь существовали злоупотребления ценами со стороны отдельных компаний.
Известно, что с 1 августа 2020 года в Украине был введен свободный рынок газа для населения. По идее, украинцы могут свободно менять поставщиков "голубого" топлива, а компании устанавливать свои тарифы.
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