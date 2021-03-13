Сроки установки счетчиков на газ перенесли

Известно, что срок установки газовых счетчиков был установлен до 1 января 2021. Однако было решено перенести дату до 1 января 2023-го.

Платить за приборы учета не надо, ведь их стоимость входит в тариф. Однако в законе не предусмотрели механизм компенсации расходов, если самостоятельно купить и установить счетчик, пишет Обозреватель.

По словам координатора жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяны Бойко, механизм компенсации обязан разработать Кабмин. Процесс должен начаться в течение трех месяцев, после принятия закона.

Пока же Кабмин не разработал плана возмещения средств. Кроме того, для компенсации нужны средства. Поэтому, по словам Бойко, если в законе снова не предусмотрят компенсацию за самостоятельную установку счетчиков, то по состоянию на 1 января 2023 года половина потребителей опять останется без счетчиков.

Сейчас украинцы без приборов учета платят по усредненной норме. Предполагается, что после установки счетчиков оплата за газ станет меньше.

Стоит отметить, что по нормативу семье из трех человек:

есть только газовая плита – 9,6 кубометра (67 грн);

газовая плита и водонагреватель – 31,47 кубометра (219,4 грн).

Если же потребитель отказался от установки, то єто будет оцениваться как нарушение, и его могут перевести на граничные нормы потребления - только газовая плита – 29,4 кубометра (205,5 грн); газовая плита и водонагреватель – 70,8 кубометра (494,8 грн).

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