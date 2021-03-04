Необходимость регулирования рынка газа со стороны правительства отпадет автоматически
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя, что будет с ценами на газ в следующем отопительном сезоне, передает "Фокус".
По его словам, годовая цена на газ для украинцев начнет действовать уже к концу второго квартала 2021 года, так что не будет ежемесячных прыжков тарифов. При этом потребители сохранят за собой право находиться на месячном тарифе.
Шмыгаль назвал ошибкой введение на розничном рынке газа механизма смены поставщика. Прогнозируемого тарифа люди так и не получили. Украинцы оказались не готовы самостоятельно отслеживать цену газа и менять поставщика.
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Глава Кабмина назвал "запуск всеми поставщиками годового продукта" - исправлением этой ситуации. Мол, тогда потребители начнут понимать, сколько стоит и будет стоить газ.
"Чтобы люди заключали контракты по фиксированной цене на целый год и могли рассчитывать свои расходы", - уточнил топ-чиновник.
Также Шмыгаль прокомментировал ситуацию с резким скачком цены на газ этой зимой и напомнил об установлении верхнего предела стоимости газа – 6,99 гривны за кубометр – до 31 марта. По его словам, таким образом обеспечена стабильность, пока продолжается реформа рынка газа.