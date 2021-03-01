Стало известно, сколько украинцам придется платить за газ в марте

Компании-поставщики обнародовали цены на голубое топливо для населения в этом месяце, учитывая правительственное ограничение на уровне 6,99 грн за 1 куб. м. Об этом сообщает "ГазПравда".

Так, стоимость газа для украинцев будет в пределах от 6,70 до 6,99 грн за кубометр, в зависимости от газоснабжающей компании.

Самая низкая цена в марте установлена для потребителей энергетической компании "Мегаватт энерго сервисная компания" — 6,70 грн за 1 куб. м, а также "Агросинтез Трейдинг" — 6,75 грн за 1 куб. м.

Еще несколько компаний установили на март цены ниже предельного тарифа, определенного Кабмином. В частности, "ПК "Энергетические ресурсы Украины" - 6,80 грн за 1 куб. м, газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" - 6,86 грн за 1 куб. м, ГП "Евода трейд", КП "Луцкводоканал" - 6,88 грн за 1 куб. м, "Газпромпостач" — 6,9 грн за 1 куб. м, "Волыньэлектро сбыт" — 6,97 грн за 1 куб. м, а также "Закарпатье энергосбыт" — 6,97 грн за 1 куб. м.

Цены других поставщиков газа (в том числе региональные газсбыты, аффилированные с облгазами), которые обслуживают большую часть населения Украины, не превышают утвержденную правительством предельную цену и составляют 6,99 грн за 1 куб. м.

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