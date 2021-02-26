В платежках за газ украинцам увеличили суммы из-за "температурных коэффициентов", при этом некоторым дополнительные объемы посчитали трижды

Об этом сообщает консультационный центр для населения "ГазПравда".

Так, первый раз температурный коэффициент учитывается в тарифе на распределение газа. Второй раз – на этот же объем в оплате за сам газ. Третий раз этот коэффициент начисляется автоматически самыми газовыми счетчиками, которые имеют термокомпенсацию или так называемое "директивное приведение" к стандартным условиям.

Чтобы не заплатить лишнего, потребителям рекомендуют проверить, установлен ли у вас счетчик с термокомпенсацией или «директивным приведением» к стандартным условиям. Если да - вы имеете право требовать от облгазов компенсации переплат.

Если на счетчике есть вот такие отметки, выделенные красным - «ТБ = 0 ° С» или «Тб = 15 ° С», или у типоразмера есть буква «Т», значит у вас счетчик с термокомпенсацией.

Если обнаружите, что нет такого счетчика, проверьте свой личный кабинет на сайте вашего облгазов. Там должно быть где-то такая запись «Счетчик с элементами температурной компенсации» или подобный.

Если же вместо таких надписей будет значится, к примеру: «В отапливаемом помещении на расстоянии не более 0,5 м от входа газопровода», «В отапливаемом помещении на расстоянии более 0,5 м и менее 1,5 м от входа газопровода», «Внешне помещения на расстоянии менее 1 м от выхода газопровода», «Внешне помещения на расстоянии более 1 м от выхода газопровода" или подобное, значит нудно добиваться корректировки объема потребления. Это можно сделать, обратившь о облгаз. Поставщик обязан снизить плату за газ.

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