Стало известно, какие цены на газ ожидать в марте 2021 года. Выяснилось, что большинство украинских компаний продают газ по 6,99 гривен за кубометр, но есть тарифы пониже. Об этом говорят данные на сайтах поставщиков, пишет РБК .

Так, восемь компаний, среди которых "Нафтогаз", установили цены от 6,70 гривен до 6,97 гривен за кубометр. В частности, указанная компания продает газ по 6,86 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

Стоимость государственной компании не изменилась по сравнению с январем и февралем.

Другие поставщики (включая областные газсбыты, аффилированные с облгазами) предлагают покупать газ по 6,99 гривен за кубометр.

Стоит отметить, что ранее Кабмин принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.

Позже стало известно, что большинство поставщиков снизили тариф за январь задним числом. Компании установили стоимость на уровне предельной - 6,99 грн за кубометр. "Нафтогаз" снизил цену на газ в январе также до 6,86 гривен за кубометр.

Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил - тарифы на газ в Украине вскоре изменятся.

Так, по словам главы Кабмина, произойдет снижение тарифов на распределение. В частности, НКРЭКУ установила максимальный тариф 1,79 грн. Для 13 компаний этот тариф уже начал действовать.

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