Коммунальные платежки за февраль готовят украинцам неприятный сюрприз из-за морозов, подорожания электроэнергии и перерасчета абонплаты
Более того, на этом подорожание не остановится. До конца отопительного сезона власти приняли решение цены не менять, но уже в апреле к этому вопросу снова вернутся.
Сколько придется заплатить за коммуналку в феврале, пишет "Обозреватель".
Суммы за тепло прогнозируемо вырастут, поскольку из-за морозов в январе украинцы использовали примерно на 10% больше Гкал тепла, чем месяцем ранее. То есть, на эти же 10% увеличатся и суммы в платежках.
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Например, по словам заместителя столичного головы Петра Пантелеева, отопление одного квадрата обойдется в 33 грн.
Платежки за газ должны были вырасти на 30%, но поставщиков обязали задним числом снизить свои тарифы до "не более 6,99 грн за куб". При этом координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ Гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко отмечает, что такая практика может сыграть злую шутку с пользователями.
"Непонятно, какие преференции получит группа игроков рынка, которая пошла на эти договоренности, ведь это – вроде бы добровольная работа в убыток. Это-сигнал, что правила поставки можно нарушать (ведь есть четкое требование о порядке опубликования и действие цены) - и за это ничего не будет, если можно снижать цену, если хочешь, то почему нельзя повышать в нужный момент?",- рассказывает Бойко.
Вместе с тем стоит отметить, что хотя максимальный размер абонплаты решили ограничить, но в сравнении с декабрем 2020 года ее размер все равно вырос.
Кроме того, за электроэнергию всем, кто использует от 100 кВт час, придется заплатить на 78 грн больше.
Напомним, долги за коммуналку в Украине растут с бешеной скоростью, в Госстате добили цифрами.
Как сообщала Politeka, новые тарифы на газ: сколько теперь придется платить украинцам и для кого ничего не изменится.
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