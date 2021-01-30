Долги украинцев за коммунальные услуги продолжают расти

Так, долги за жилищно-коммунальные услуги в декабре 2020 года составили 28 млрд гривен. В ноябре они были 22,1 млрд гривен. То есть долги за декабрь на 26,7% больше, чем в ноябре.

Такие сведения приводятся в экспресс-выпуске Государственной службы статистики по оплате населением жилищно-коммунальных услуг.

По итогам декабря населением было заключено 4,2 тыс. договоров о погашении задолженности на общую сумму 31,1 млрд грн.

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец ноября 2020 года составила 73,6 млрд гривен, что на 7,5 млрд гривен больше, чем месяцем ранее (66,1 млрд гривен).

На 31 декабря задолженность населения составила:

за поставку и распределение природного газа составила 31,5 млрд гривен,

за поставку тепловой энергии и горячей воды – 24,1 млрд гривен,

за поставку и распределение электрической энергии – 6,1 млрд гривен,

за централизованное водоснабжение и водоотвод – 5,7 млрд гривен,

за управление многоквартирным домом – 5,1 млрд гривен,

за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,1 млрд гривен.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года населением страны было уплачено за жилищно-коммунальные услуги 20,3 млрд или 72,6% начисленных за этот период сумм.

Напомним, тарифы на коммуналку резко подскочат, власть готовит весенний сюрприз.

Как сообщала Politeka, "Нафтогаз" и Кабмин решили, сколько придется платить украинцам и что будет с долгами.

Также Politeka писала, что абонплату на газ массово пересчитали, украинцам раскрыли коварную деталь.