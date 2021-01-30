Долги украинцев за коммунальные услуги продолжают расти
Так, долги за жилищно-коммунальные услуги в декабре 2020 года составили 28 млрд гривен. В ноябре они были 22,1 млрд гривен. То есть долги за декабрь на 26,7% больше, чем в ноябре.
Такие сведения приводятся в экспресс-выпуске Государственной службы статистики по оплате населением жилищно-коммунальных услуг.
По итогам декабря населением было заключено 4,2 тыс. договоров о погашении задолженности на общую сумму 31,1 млрд грн.
Гибель известного друга Киркорова и Пугачевой обрастает новыми подробностями, фото: "Вы грохнули Сашу!"
Лучше на улицу не выходить: суровая стихия обрушилась на Харьковщину, кадры происходящего
Пышногрудая дочь Ольги Сумской показала свою красоту крупным планом: аж глаза разбегаются
"Беременная" Осадчая засветила свой роскошный дом по соседству с Каменских и Потапом: "Бассейн, терраса и...."
Белокурый сын Потапа и Горовой удивил внешностью, гены отца берут свое: "Скоро всех перерастёт"
Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец ноября 2020 года составила 73,6 млрд гривен, что на 7,5 млрд гривен больше, чем месяцем ранее (66,1 млрд гривен).
На 31 декабря задолженность населения составила:
- за поставку и распределение природного газа составила 31,5 млрд гривен,
- за поставку тепловой энергии и горячей воды – 24,1 млрд гривен,
- за поставку и распределение электрической энергии – 6,1 млрд гривен,
- за централизованное водоснабжение и водоотвод – 5,7 млрд гривен,
- за управление многоквартирным домом – 5,1 млрд гривен,
- за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,1 млрд гривен.
Стоит отметить, что в декабре прошлого года населением страны было уплачено за жилищно-коммунальные услуги 20,3 млрд или 72,6% начисленных за этот период сумм.
Напомним, тарифы на коммуналку резко подскочат, власть готовит весенний сюрприз.
Как сообщала Politeka, "Нафтогаз" и Кабмин решили, сколько придется платить украинцам и что будет с долгами.
Также Politeka писала, что абонплату на газ массово пересчитали, украинцам раскрыли коварную деталь.