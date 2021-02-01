В Украине с 1 февраля снизили тарифы на газ, теперь стоимость одного куба зависимо от поставщика составляет от 6,86 до 6,99.

Изменения обусловлены тем, что Кабмин зафиксировал цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны/куб. м с февраля до апреля.

Так, «Нафтогаз» снизил на февраль 2021 года цену на природный газ для населения на 5%, или на 0,36 гривен/куб. м, до 6,86 гривны/куб. м (с НДС, без учета стоимости распределения и доставки) по сравнению с январем.

"В феврале в рамках тарифного плана "месячный" цена голубого топлива - 6,86 гривны/куб. м с НДС. Она ниже рекомендованной правительством цены за счет минимальной собственной наценки", – говорится в сообщении компании.

При этом клиенты, которые оформили тарифный план "годовой" в прошлом году, будут платить 4,73 гривны, 5,24 гривны и 6,45 гривны за куб. м, согласно условиям договоров. То есть, для них ничего не изменится.

Другие компании установили следующие цены на февраль:

Megawatt 6,88 гривен/куб. м газа

ООО "Агросинтез Трейдинг" - 6,88 гривен/куб. м газа

"Энергетические ресурсы Украины" - в 6,9 гривен/куб. м газа

ООО "Газ АП" - 6,94 гривен/куб. м газа

ETG - 6,98 гривен/куб. м газа.

Остальные компании оставили цену газа на зафиксированном Кабинетом Министров уровне в 6,99 гривен/куб. м газа.

Отметим, в случае если украинцы на какое-то время вовсе останутся без поставщика (например, их поставщик откажется продавать голубое топливо по установленной Кабмином цене), то они автоматически станут клиентами "Нафтогаза" и будут покупать голубое топливо по цене в 6,99 грн за кубометр.

Также с 1 февраля в Украине также установят максимальный тариф на доставку газа (т.н. абонплата). Сейчас она достигает 2,45 грн, а по новым правилам будет не дороже 1,79 грн за кубометр. Для тех, кто сейчас платит меньше указанной суммы, ничего не изменится.

В Кабмине прогнозируют, что снижение цен на газ позволит сэкономить около 500-800 грн в месяц.

Напомним, тарифы на коммуналку резко подскочат, власть готовит весенний сюрприз.

Как сообщала Politeka, "Нафтогаз" и Кабмин решили, сколько придется платить украинцам и что будет с долгами.

Также Politeka писала, что абонплату на газ массово пересчитали, украинцам раскрыли коварную деталь.