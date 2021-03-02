В ближайшие месяцы украинцы смогут узнать годовые тарифы на газ от своих поставщиков

Этой теме было посвящено совещание, на котором присутствовали представители Кабмина, НКРЭКУ и «Нафтогаза Украины», сообщается на Правительственном портале.

Так, подчеркивается, что годовые тарифы предполагают фиксацию конкретных цифр на весь год. При этом, они должны быть экономически обоснованными. При таком подходе летом цена на газ будет выше рыночной, а зимой – напротив, ниже.

Ожидается, что это сделает тарифы более предсказуемыми для украинцев. Так, людям не нужно будет каждый месяц уточнять, как изменились цифры на рынке газа. Кроме того, благодаря годовому тарифу резкие колебания цен не будут сказываться на цифрах в платежках.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что ранее после открытия рынка газа украинцы получили возможность самостоятельно выбирать поставщиков.

«Следующим шагом должен стать годовой продукт на газ, чтобы люди заключали контракты по фиксированной цене на целый год и могли рассчитывать свои расходы», - сообщил премьер.

Ожидается, что в скором времени НКРЭКУ проведет совещание с представителями теплокоммунэнерго, на котором будет подробно обговорен вопрос годовых тарифов. Подчеркивается, что они будут введены в период с апреля по июнь этого года.

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