Некоторые украинцы могут лишиться субсидии на оплату коммунальных услуг

В Министерстве социальной политики объяснили, кто под угрозой.

Причины для отказа в субсидии:

Площадь квартиры больше 130 кв.м, или площадь дома от 230 квадратов.

В течение 12 месяцев до обращение за субсидией кто-либо из семьи сделал покупку на сумму от 50 тыс. грн.

Есть автомобиль, которому не больше 5 лет.

Если в семье есть совершеннолетний, который нигде не работает, не платил единый соцвзнос как минимум 3 месяца подряд.

Есть трехмесячный долг по коммуналке размером от 340 грн.

Не вернул "лишнюю" субсидию (если она была насчитана по ошибке).

В семье есть должник, который три месяца или дольше не платит алименты.

Чтобы посчитать размер субсидии доход на одного члена семьи делят на прожиточный минимум (2189 грн), на базовый коэффициент 2 и умножают на 15%. Полученная цифра – та часть от общего дохода семьи, которую не покрывает субсидия. Дальше от расходов на коммуналку в пределах нормативов отнимают полученную цифру. Это и есть размер субсидии.

При этом украинцы отмечают, что нормативы значительно занижены, из-за чего в действительности приходится отдавать за коммуналку значительную часть дохода семьи.

«Нормативы не соответствуют реалиям. На газ и электроэнергию они очень занижены. Поэтому даже учитывая субсидии или льготы на оплату коммунальных услуг в отопительный сезон идет минимум 75 процентов семейного бюджета», «На центральное отопление тоже очень занижены», «Для назначения жилищных субсидий и льгот применяют социальные нормативы, которые почти вдвое меньше установленных норм потребления , вот и получается что семьи платят гораздо больше семейного бюджета чем говорят, что 10% - 15%, так как использование газа и света в пределах норм потребления, а не в рамках социальных норм», - пишут в Сети.

Напомним, украинцы рискуют лишиться субсидий: когда могут проводить проверки и с чем связаны нарушения.

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