Украинцев, которые получают субсидии от государства, ждут новые проверки, по итогам которых выплаты могут вернуть в государственный бюджет

За прошедший год Минфин выявил 2,5 миллиона подозрительных случаев с соцвыплатами, которые требовали проверки. Об этом рассказали в ведомстве.

Нарушения подтвердились в большинстве этих случаев – 78%. При этом, 70% из них были связаны с выплатой субсидий.

В Минфине рассказали, что чаще всего нарушения связаны с:

Выплатой помощи после смерти получателя;

Выплатами семьям, которые делают покупки на сумму более 50 тысяч гривен;

Выплатами владельцам автомобилей, выпущенных менее 5 лет назад;

Получением субсидий по двум разным адресам одновременно.

На данный момент проверки подобных случаев проходят в три этапа. Специалисты могут провести превентивную верификацию, когда гражданин только обращается за помощью; в процессе получения субсидий может проводиться текущая верификация; также существует ретроспективная верификация, которая проводится уже после получения денег.

После этих этапов уполномоченные работники могут провести дополнительную проверку, по результатам которой получателя могут заставить вернуть субсидию государству.

Отметим, что превентивная верификация, которая проводится при обращении украинцев за государственной помощью, начала действовать с 1 января этого года.

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