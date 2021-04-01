С 1 апреля в Украине начали действовать новые тарифы на газ

Постановление Кабинета министров Украины о замораживании цен на газ для населения на уровне 6,99 гривен за кубометр утратило силу, однако большинство компаний оставили эту цену на апрель.

Тарифы опубликованы на сайтах компаний-поставщиков.

Несколько компаний установили цены несколько ниже 6,99 гривен за кубометр - до 6,70 гривен. Среди них и государственная компания "Нафтогаз", которая с января продает газ населению по 6,86 гривен.

Компания "Мегаватт" опубликовала цену на уровне 6,7 грн за куб м, а трейдеры "Эру людям", "Эру трейдинг" и "Агросинтез трейдинг" - 6,75 грн за куб м. Газ по 6,85 грн за кубометр предложил поставщик "Промсервис".

Однако большинство компаний оставили цену на уровне 6,99 гривен за кубометр.

Также несколько поставщиков предлагают газ дороже - до 8,85 гривен за кубометр.

По 6,88 грн за куб м продавать голубое топливо Волыни дочернее предприятие "евод трейд" КП "Луцкводоканал". Цену 6,98 грн обнародовала "Энерджи трейд групп".

Ранее сообщалось, что цена на газ для украинцев начнет действовать уже к концу второго квартала 2021 года, так что не будет ежемесячных прыжков тарифов.

Годовые тарифы на газ предполагают фиксацию конкретных цифр на весь год. При этом, они должны быть экономически обоснованными. При таком подходе летом цена на газ будет выше рыночной, а зимой – напротив, ниже.

Напомним, тарифы изменились: украинцам озвучены "космические" суммы, "цена стала выше на..."

Как сообщала Politeka, рост тарифов на газ с 1 апреля, украинцам озвучили новые цифры: "Будут продавать по..."

Также Politeka писала, что оставят без субсидий, в Минсоцполитики предупредили украинцев, кто и почему не дождется помощи: "Если в семье есть..."