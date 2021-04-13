



Згідно з прогнозами синоптиків, в Україні, 15 і 16 квітня, температура опуститься до 4-10 градусів вище нуля вночі і до 11-17 градусів вдень. Найхолодніше буде на північному заході країни.

З 16 квітня відбудеться ще одне зниження температури - вона опуститься на 2-4 градуси в порівнянні з попередніми днями. Тобто вночі можливий 0 градусів, а вдень повітря не буде прогріватися вище 13 градусів тепла.

Нагадаємо, мокрий сніг, дощі і різке похолодання: на Україну насуваються відразу два циклони.

Як повідомляла Politeka, різке потепління і дощі увірвуться в Україну, влаштувавши справжній переполох: в яких областях зіпсується погода.

Також Politeka писала, що примхлива весна: синоптики попередили українців про "погодні гойдалки", коли буде тепло.