В Україні різко зміняться погодні умови вже найближчими днями

Як передає Politeka.net, прогнозом на 14 квітня поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, в Україну завтра намірився черговий атмосферний фронт, який принесе похолодання в західні області України і навіть мокрий сніг.
"На решті нашої території очікується помірно тепла погода, + 10 + 16 градусів. На узбережжях морів місцями + 9 + 12 градусів", - повідомила Діденко.
Синоптик зазначає, що опади у вигляді дощу ймовірні завтра на півночі та сході України.

Серед "погодних" щасливчиків виявилися жителі південних регіонів країни - там обійдеться без опадів.
У столиці України очікується похмуре середовище, а повітря там прогріється до 12-14 градусів вище нуля.



Згідно з прогнозами синоптиків, в Україні, 15 і 16 квітня, температура опуститься до 4-10 градусів вище нуля вночі і до 11-17 градусів вдень. Найхолодніше буде на північному заході країни.

З 16 квітня відбудеться ще одне зниження температури - вона опуститься на 2-4 градуси в порівнянні з попередніми днями. Тобто вночі можливий 0 градусів, а вдень повітря не буде прогріватися вище 13 градусів тепла.

Нагадаємо, мокрий сніг, дощі і різке похолодання: на Україну насуваються відразу два циклони.

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Як повідомляла Politeka, різке потепління і дощі увірвуться в Україну, влаштувавши справжній переполох: в яких областях зіпсується погода.

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