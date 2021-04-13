Як передає Politeka.net, прогнозом на 14 квітня поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Згідно з прогнозами синоптиків, в Україні, 15 і 16 квітня, температура опуститься до 4-10 градусів вище нуля вночі і до 11-17 градусів вдень. Найхолодніше буде на північному заході країни.
З 16 квітня відбудеться ще одне зниження температури - вона опуститься на 2-4 градуси в порівнянні з попередніми днями. Тобто вночі можливий 0 градусів, а вдень повітря не буде прогріватися вище 13 градусів тепла.
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