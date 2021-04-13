



Согласно прогнозам синоптиков, в Украине, 15 и 16 апреля, температура опустятся до 4-10 градусов выше нуля ночью и до 11-17 градусов днем. Холоднее всего будет на северо-западе страны.

С 16 апреля произойдет еще одно понижение температуры - она опустится на 2-4 градуса по сравнению с предыдущими днями. То есть ночью возможен 0 градусов, а днем воздух не будет прогреваться выше 13 градусов тепла.

Напомним, мокрый снег, дожди и резкое похолодание: на Украину надвигаются сразу два циклона.

Как сообщала Politeka, резкое потепление и дожди ворвутся в Украину, устроив настоящий переполох: в каких областях испортится погода.

Также Politeka писала, что капризная весна: синоптики предупредили украинцев о "погодных качелях", когда будет тепло.