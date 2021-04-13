Как передает Politeka.net, прогнозом на 14 апреля поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
Согласно прогнозам синоптиков, в Украине, 15 и 16 апреля, температура опустятся до 4-10 градусов выше нуля ночью и до 11-17 градусов днем. Холоднее всего будет на северо-западе страны.
С 16 апреля произойдет еще одно понижение температуры - она опустится на 2-4 градуса по сравнению с предыдущими днями. То есть ночью возможен 0 градусов, а днем воздух не будет прогреваться выше 13 градусов тепла.
Напомним, мокрый снег, дожди и резкое похолодание: на Украину надвигаются сразу два циклона.
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Как сообщала Politeka, резкое потепление и дожди ворвутся в Украину, устроив настоящий переполох: в каких областях испортится погода.
Также Politeka писала, что капризная весна: синоптики предупредили украинцев о "погодных качелях", когда будет тепло.