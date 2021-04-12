Погода в Украине 12 апреля принесет потепление и дожди

Как передает Politeka.net, в Укргидрометцентре обновили прогноз погоды на новую неделю. Согласно данным, в понедельник весна продолжит вступать в свои права. Температура воздуха продолжит постепенно повышаться, достигнув +20 градусов в отдельных регионах. При этом, половину областей накроют дожди.

В западных регионах, по данным Укргидрометцентра, будет солнечно и тепло. В большинстве областей столбики термометра прогреются до 16-19 градусов. Ночью уже не будет морозов, температура опустится минимум до 3 градусов тепла.

В восточных регионах погоду испортят дожди, хоть температура воздуха и будет приятной, а местами – рекордно высокой. Отмечается, что в Донецкой и Луганской областях может потеплеть до 20 градусов тепла. В остальных регионах на Востоке температура будет более скромной – около 14-18 градусов.

На Юге будет солнечно и прохладно по сравнению с другими регионами. Температура здесь не поднимется выше 13-14 градусов. В Херсонской области ожидаются осадки.

В центральных регионах в понедельник будет дождливо, но тепло. Осадки ожидаются в Киевской и Черкасской областях. Температура воздуха будет держаться в районе 13-16 градусов.

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