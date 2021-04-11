Неділя дозволить українцям насолодитися теплою і сонячною погодою без опадів

За прогнозом синоптиків з Укргідрометцентру, 11 квітня по всій Україні буде тепло і сонячно, а про дощі можна буде забути. Втім, незважаючи на помітне потепління вдень, вночі місцями ще можливі заморозки до -3 градусів.

Так, у західних областях буде сонячно і без опадів. Вночі очікується від -1 до +4 градусів, а вдень повітря прогріється від +13 до + 18.

На півночі країни вночі стовпчики термометрів покажуть від -1 до +2 градусів, а вдень – від +14 до + 16. Погода також буде сонячною і без опадів.

У східних областях очікується мінлива хмарність. Вночі буде від +2 до +5 градусів, а вдень – від +10 до + 16.

На півдні також буде мінлива хмарність. Вночі очікується від +1 до +5 градусів, а вдень – від +12 до + 15.

У Києві неділя також буде теплою і в основному сонячною. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 0 до +2 градусів, а вдень повітря прогріється від +14 до + 16.

Втім, за прогнозом синоптиків, тепло і суха погода протримаються в Україні всього два дні, після чого територію країни накриє атмосферний фронт, який принесе з собою грози і зливи.

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