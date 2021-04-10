Погода в Украине 10 апреля будет сильно меняться на протяжении дня

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в субботу в Украине будет тепло днем и очень холодно ночью. Согласно прогнозу, во всех регионах будет солнечно и сухо, однако температура воздуха поднимется лишь к середине дня. Поэтому тем, кто будет рано выходить на улицу стоит тепло одеваться.

Стоит отметить, что по всей Украине 10 апреля будет примерно одинаковая погода, что бывает довольно редко. Днем температура поднимется до 10-13 градусов, а ночью опустится до нуля, а в некоторых областях – до -1 градуса. Холоднее всего днем будет в Одесской области. Там даже днем температура не поднимется выше 8 градусов.

В целом, суббота и воскресенье станут идеальными для пеших прогулок и пикников. Уже 11 апреля будет еще теплее. Температура поднимется до 13-15 градусов. За исключением Запорожской и Донецкой областей будет сухо.

Синоптики отмечают, что уже на следующей неделе украинцы почувствуют приход настоящей весны с температурой до +19 градусов. В целом, теплая погода задержится в Украине надолго, хоть и ожидаются небольшие погодные качели.

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