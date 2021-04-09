Погода на выходных будет удивлять украинцев
Как передает Politeka.net, прогнозом на 10 и 11 апреля поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, именно в эти дни в Уркаину придет полноценная весна - температура воздуха достигнет 18 градусов выше ноля, а не в западных регионах - до 20.
"Ночи еще будут оставаться холодными, от 2 мороза до 4 тепла, так что осторожно с вечерними проветриваниями", - отметила Диденко.
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В то же время специалист предупреждает, что теплая погода в Украине будет недолго.
"Во второй половине следующей недели в западной части Украины, на севере и кое - где в центральных областях, тех, что западнее, снова ожидается похолодание и даже возможный мокрый снег", - предупредила Диденко.
Синоптик уточнила, что прогноз - предварительный и потребует уточнения.
Ранее мы сообщали, что в западных регионах Украины 8 апреля выпал снег.
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