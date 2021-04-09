Погода на выходных будет удивлять украинцев

Как передает Politeka.net, прогнозом на 10 и 11 апреля поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, именно в эти дни в Уркаину придет полноценная весна - температура воздуха достигнет 18 градусов выше ноля, а не в западных регионах - до 20.

"Ночи еще будут оставаться холодными, от 2 мороза до 4 тепла, так что осторожно с вечерними проветриваниями", - отметила Диденко.

В то же время специалист предупреждает, что теплая погода в Украине будет недолго.



"Во второй половине следующей недели в западной части Украины, на севере и кое - где в центральных областях, тех, что западнее, снова ожидается похолодание и даже возможный мокрый снег", - предупредила Диденко.



Синоптик уточнила, что прогноз - предварительный и потребует уточнения.

Ранее мы сообщали, что в западных регионах Украины 8 апреля выпал снег.

В сети опубликовали кадры зимней сказки посреди весны.

На Буковине температура опускалась до 17 градусов ниже ноля.

Также непогода разгулялась и в Карпатах. На вершине горы Поп Иван температура достигала -13.

Напомним, потеплеет до +18: антициклон Пегги несётся на Украину, осточертевшие пуховики пора прятать в шкаф.

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