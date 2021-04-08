Южный антициклон значительно изменит погоду в Украине
Как передает Politeka.net, прогнозом на 9 апреля поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, антициклон Пегги принесет в страну потепление до +18 градусов.
В то же время синоптик отмечает, что не обойдется и без ночных заморозков.
"Антициклон обусловит в пятницу в Украине сухую солнечную погоду, только ближайшей ночью на Приазовье ожидается небольшой дождь. В Киеве завтра будет сухо и теплее, до +10 градусов. А выходными температура воздуха погонит дальше, к солнышку, предполагается + 13 + 17 градусов", - сообщила Диденко.
Стоит отметить, что в западной части Украины 8 апреля выпал снег.
В сети опубликовали кадры зимней сказки посреди весны.
На Буковине температура опускалась до 17 градусов ниже ноля.
Также непогода разгулялась и в Карпатах. На вершине горы Поп Иван температура достигала -13.
Напомним, синоптик Диденко предупредила об аномальной погоде в Украине: "Дождь будет превращаться в снег".
Как сообщала Politeka, апрельские снегопады нагрянули в Украину, людей предупреждают об опасности: кадры стихии.
Также Politeka писала, что весна окончательно слетит с катушек, снег и морозы ворвутся в Украину: в какие области вернется зима.
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