Южный антициклон значительно изменит погоду в Украине Как передает Politeka.net , прогнозом на 9 апреля поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, антициклон Пегги принесет в страну потепление до +18 градусов.

В то же время синоптик отмечает, что не обойдется и без ночных заморозков.