Дожди наконец дадут украинцам передохнуть, однако ночные заморозки пока не отступают
О том, какой будет погода в стране 9 апреля, рассказали синоптики Укргидрометцентра. Согласно их прогнозу, пятница в Украине будет относительно теплой, сухой и солнечной с переменной облачностью. Осадков не ожидается. Синоптики уточнили, что сейчас Украину с приходом антициклона Пегги накрыло поле высокого атмосферного давления.
Тем не менее несмотря на то, что днем в Украине будет относительно тепло, ночные температуры остаются низкими.
В северных областях термометры ночью покажут от -1 до -3 градусов, а днем воздух прогреется от +6 до +9.
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На западе ночью также ожидаются заморозки от -1 до -4 градусов, а днем столбики термометров покажут от +7 до +10.
В центре ночью ожидается от 0 до -3 градусов, а днем – от +8 до +10.
В восточных областях ночью температура будет колебаться от 0 до -2 градусов, а днем воздух прогреется до +6…+9 градусов.
В южных областях будет теплее всего. Ночью там ожидается от 0 до -2 градусов, а днем – от +9 до +12.
В Киеве будет переменная облачность, без осадков. Ночью похолодает до 0…-2 градусов, а днем ожидается от +9 до +11.
Напомним, потеплеет до +18: антициклон Пегги несётся на Украину, осточертевшие пуховики пора прятать в шкаф.
Как сообщала Politeka, погодные качели добьют украинцев, дожди и заморозки окончательно испортят апрель: к чему готовиться.
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