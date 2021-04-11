Воскресенье позволит украинцам насладиться теплой и солнечной погодой без осадков

По прогнозу синоптиков из Укргидрометцентра, 11 апреля по всей Украине будет тепло и солнечно, а о дождях можно будет забыть. Впрочем, несмотря на заметное потепление днем, ночью местами еще возможны заморозки до -3 градусов.

Так, в западных областях будет солнечно и без осадков. Ночью ожидается от -1 до +4 градусов, а днем воздух прогреется от +13 до +18.

На севере страны ночью столбики термометров покажут от -1 до +2 градусов, а днем – от +14 до +16. Погода также будет солнечной и без осадков.

В восточных областях ожидается переменная облачность. Ночью будет от +2 до +5 градусов, а днем – от +10 до +16.

На юге также будет переменная облачность. Ночью ожидается от +1 до +5 градусов, а днем – от +12 до +15.

В Киеве воскресенье также будет теплым и в основном солнечным. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов, а днем воздух прогреется от +14 до +16.

Впрочем, по прогнозу синоптиков, тепло и сухая погода продержатся в Украине всего два дня, после чего территорию страны накроет атмосферный фронт, который принесет с собой грозы и ливни.

Напомним, весна столкнется с зимой, температурные качели добьют украинцев: какой будет погода на выходных.

Как сообщала Politeka, погода на выходных удивит украинцев: где можно будет ходить в футболке, а где ждать морозов.

Также Politeka писала, что от минусов до +12: температурные качели подразнят украинцев, появился свежий прогноз погоды.