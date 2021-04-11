В Україну насувається негода-синоптики дали прогноз
Прогноз опублікували в Українському гідрометцентрі.
За словами синоптиків, із Заходу в Україну зайде атмосферний фронт, який принесе грозові зливи.
До 15 квітня дощі очікуються на всіх територіях нашої країни.
Так, 12 квітня в Україні очікується хмарна погода, але буде досить тепло - на сході країни обіцяють до +22 градусів.
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А ось 13 квітня Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Волинську області заллє грозовими зливами. Вдень українців також чекає тепла погода.
З14 квітня українців чекає істотне похолодання, а дощі наздоженуть вже захід і деякі центральні регіони.
Вдень найхолодніше буде в Івано-Франківській області +4... + 6 градусів. У центрі, на сході, півночі та півдні показники тепла можуть знизитися на 1-3 градуси.
Крім того ми писали, що українці найближчими днями відчують на собі магнітні бурі.
Магнітна буря, за словами вчених, "червоного" рівня G1, і відбудеться відбудеться в п'ятницю, 16 квітня.
17 квітня також очікуються метеоповнення, але вже не такі сильні.
Нагадаємо, магнітні бурі сильно вдарять по українцях вже найближчими днями, озвучені дати.
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