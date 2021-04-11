В Україну насувається негода-синоптики дали прогноз

До 15 квітня дощі очікуються на всіх територіях нашої країни.

За словами синоптиків, із Заходу в Україну зайде атмосферний фронт, який принесе грозові зливи.

Так, 12 квітня в Україні очікується хмарна погода, але буде досить тепло - на сході країни обіцяють до +22 градусів.

А ось 13 квітня Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Волинську області заллє грозовими зливами. Вдень українців також чекає тепла погода.

З14 квітня українців чекає істотне похолодання, а дощі наздоженуть вже захід і деякі центральні регіони.

Вдень найхолодніше буде в Івано-Франківській області +4... + 6 градусів. У центрі, на сході, півночі та півдні показники тепла можуть знизитися на 1-3 градуси.

Крім того ми писали, що українці найближчими днями відчують на собі магнітні бурі.

Магнітна буря, за словами вчених, "червоного" рівня G1, і відбудеться відбудеться в п'ятницю, 16 квітня.

17 квітня також очікуються метеоповнення, але вже не такі сильні.

Нагадаємо, магнітні бурі сильно вдарять по українцях вже найближчими днями, озвучені дати.

Як повідомляла Politeka, українців попереджали про випробування в березні, хто в групі ризику.

Також Politeka писала, у NASA вперше дізналися, який клімат на Марсі: "від -20 градусів до...".