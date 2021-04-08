Стало известно, какие погодные условия сейчас фиксируются на Марсе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт Nasa.

Так, в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подготовили первый отчет по погодным условиям в марсианском кратере Эзеро.

Как известно, именно там сейчас располагается марсоход Perseverance. В отчете отмечается, что за полчаса температура вблизи аппарата упала с 20 градусов ниже нуля до -25 радусов. Кроме того, датчики показали, что давление на Марсе составляет 718 Паскалей.

Согласно показаниям датчика радиации и пыли, атмосфера в Езеро чище, чем в кратере Гейла, который находится в 3700 километрах от него.

В NASA рассказали, что марсоход Perseverance имеет специальную систему, которая собирает данные о температуре, скорости нагрева поверхности, цикличности пылевых штормов, ветров и облаков.

"После непростой фазы спуска и посадки наша команда с нетерпением ждала первых данных, которые подтвердили бы, что наш аппарат благополучно приземлился. Это были моменты большой напряженности и волнения. Наконец, после многих лет работы и планирования мы получили первый отчет с данными. Наша система была жива и отправляла первые метеорологические данные и изображения с камеры SkyCam", - рассказал Хосе Антонио Родригес Манфреди, который является главным исследователем MEDA в центре астробиологии (CAB) Национального института аэрокосмической техники в Мадриде.

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