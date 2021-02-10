До Землі наближається величезний астероїд
Про це з посиланням на NASA повідомляє видання Express.
За даними вчених, космічне тіло наблизиться до нашої планети на рекордну відстань і буде ближче до землі ніж Місяць.
Зараз він рухається через Сонячну систему на великій швидкості - 11,6 кілометра в секунду. А це означає, що він в змозі подолати 41 000 кілометрів на годину.
Розмір космічного тіла вражає-близько 32 метрів і вчені порівняли його з розміром бразильської статуї Христа-Викупителя. Для порівняння, приблизно така ж висота і у 12-поверхового будинку. У NASA відзначають, що астероїд 2021 со наблизиться до землі 11 лютого.
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У той же час вчені заспокоюють, що даний астероїд класифікований як небесне тіло, яке не становить загрози для нашої планети.
Такі астероїди рідко становлять небезпеку, так як вони-осколки, що залишилися від агломерації внутрішніх планет, включаючи Меркурій, Венеру, Землю і Марс.
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