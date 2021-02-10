До Землі наближається величезний астероїд



Про це з посиланням на NASA повідомляє видання Express.

За даними вчених, космічне тіло наблизиться до нашої планети на рекордну відстань і буде ближче до землі ніж Місяць.

Зараз він рухається через Сонячну систему на великій швидкості - 11,6 кілометра в секунду. А це означає, що він в змозі подолати 41 000 кілометрів на годину.

Розмір космічного тіла вражає-близько 32 метрів і вчені порівняли його з розміром бразильської статуї Христа-Викупителя. Для порівняння, приблизно така ж висота і у 12-поверхового будинку. У NASA відзначають, що астероїд 2021 со наблизиться до землі 11 лютого.