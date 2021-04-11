В Украину надвигается непогода - синоптики дали прогноз

К 15 апреля дожди ожидаются на всех территориях нашей страны.

По словам синоптиков, с запада в Украину зайдет атмосферный фронт, который принесет грозовые ливни.

Так, 12 апреля в Украине ожидается облачная погода, но будет довольно тепло - на востоке страны обещают до +22 градусов.

А вот 13 апреля Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Волынскую области зальет грозовыми ливнями. Днем украинцев также ожидает теплая погода.

С 14 апреля украинцев ждет существенное похолодание, а дожди настигнут уже запад и некоторые центральные регионы.

Днем холоднее всего будет в Ивано-Франковской области +4… + 6 градусов. В центре, на востоке, севере и юге показатели тепла могут снизиться на 1-3 градуса.

Кроме того мы писали, что украинцы в ближайшие дни ощутят на себе магнитные бури.

Магнитная буря, по словам ученых, "красного" уровня G1, и произойдет произойдет в пятницу, 16 апреля.

17 апреля также ожидаются метеоволнения, но уже не такие сильные.

Напомним, магнитные бури сильно ударят по украинцам уже в ближайшие дни, озвучены даты.

Как сообщала Politeka, украинцев предупреждали об испытаниях в марте, кто в группе риска.

Также Politeka писала, в NASA впервые узнали, какой климат на Марсе: "от -20 градусов до...".