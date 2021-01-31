Мощная магнитная буря накроет не только Украину, но и всю Землю уже в феврале

Предупреждение для всех жителей планеты сделали специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований США, пишет Обозреватель .

Так, геомагнитный шторм принесет многим людям, и украинцам том числе, серьезные неприятности со здоровьем уже в ближайшие дни.

Эксперты ее классифицируют, как магнитную бурю уровня G1(всего их 5). Это значит, что она будет связана с усилением солнечного ветра, возникающего из выступления южной полярной корональной дыры.

Метеозависимые люди почувствуют на себе влияние бури уже 1 февраля. У них возможна аритмия сердца, шум в ушах, скачки давления головная боль, переутомление и бессонница.

Некоторые будут ощущать психическую неуравновешенность и желание с кем-то поссориться.

Бурю ощутят, в первую очередь, люди преклонного возраста, а также сердечники, гипертоники и те, кто имеет хронические заболевания. Врачи советуют этим категориям держать лекарственные препараты наготове.

Чтобы уберечься от геомагнитной бури нужно: высыпаться, не планировать особенно трудные задачи на работе, отказаться от спиртного и кофе, не перегружать желудок тяжелой пищей (жареной и копченной), уделять больше времени прогулкам на свежем воздухе, при этом избегая переутомления.

Людям из групп риска необходимо контролировать давление и следить за самочувствием.

Напомним, что магнитные бури ударят в ближайшие недели, названы точные даты

Как сообщала Politeka, Магнитная буря ударит по здоровью украинцев, трепать будет два дня подряд

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