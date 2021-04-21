ПриватБанк збираються продати приватному власнику

Як це може вплинути на українців, пише «Обозреватель».

Відзначається, що продаж «Приватбанку» не нове рішення, про це заявляли ще з моменту його націоналізації. Такий крок необхідний, щоб скоротити частку держави в банківському ринку, що передбачено також і в меморандумі з МВФ.

Зараз держава вже є власником двох найбільших банків. Так, в Ощадбанк хочуть залучити міжнародного інвестора, який буде співвласником, а ПриватБанк вирішили продати повністю.

У НБУ впевнені, що ПриватБанк, якому належить 20% українського банківського ринку, зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, у тому числі з США та ЄС.

При цьому експерти звертають увагу на великі судові розгляди, в які залучений ПриватБанк, і вважають, що в таких умовах знайти покупця на нього буде складно. Водночас сам банк може бути досить цікавим активом, адже навіть у кризові періоди має прибуток. Так, за підсумками першого кварталу 2021 року "Приват" отримав 2,4 млрд грн прибутку. У січні-березні 2020 року прибуток Банку склав 10,4 млрд грн.

Якщо, як і планують в НБУ, судові позови вдасться врегулювати до кінця 2021-го, вже в 2024 році "Приват" може стати повністю приватним банком з новим іноземним власником.

Що стосується клієнтів фінустанови, то для продажу банку має відбутися безболісно. Адже банківський нагляд залишається в силі. Крім того, якщо погіршувати пропозиції для Українців, це призведе до відтоку клієнтів. А в цьому не зацікавлені і нові власники.

До того ж в НБУ вже заявили, що розглядають в якості покупця Європейські або американські банківські групи, які дотримуються жорстких правил поведінки на ринку і дорожать своїм ім'ям.

"Це загальносвітовий тренд. У цьому контексті абсолютно неважливо, хто саме є акціонером тієї чи іншої фінустанови. Всі вони підпорядковуються загальним правилам для всіх учасників ринку, повинні виконувати нормативи, проходить стрес-тестування, затверджувати стратегічні плани і т.д.", – пояснив радник голови правління Кредитвест банку Василь Невмержицький.

Гарантії ФГВФО (200 тис.грн, які повернуть вкладникам навіть у разі закриття фінустанови) також не скасовуються при зміні власника. У той же час, входження в капітал іноземного акціонера відкриває нові можливості для банку, спрощує доступ до міжнародних ринків капіталу.

Зазначимо, за даними дослідження CBR Ukraine в IV кварталі 2020 року з нами співпрацюють 62% українців – фізичних осіб старше 16 років. Вважають основним банком 49,4% користувачів банківських послуг – фізичних осіб.

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