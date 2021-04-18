В Британии провели в последний путь мужа королевы Елизаветы ІІ принцом Филиппом, который умер на 99-м году жизни
Церемония прошла в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Именно в этом замке королева Елизавета и принц Филипп жили с тех пор, как переехали из своего лондонского дворца во время первоначальной изоляции в 2020 году.
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19 марта 2020 года британская королева покинула Букингемский дворец и переехала в Виндзорский замок. Этот считалось временными мерами, ожидалось, что королева вернется во дворец, как только это будет безопасно. Однако сейчас появились некоторые сомнения, что она когда-нибудь навсегда переедет в Лондон, пишет Showbiz Chtat Sheet.
Бывший королевский дворецкий Пол Баррелл считает, что королева Елизавета решит прожить остаток своей жизни в Виндзоре.
«… Букингемский дворец - это офис, это лондонская штаб-квартира королевской семьи, но теперь дом королевы - Виндзорский замок. И я думаю, что ей будет лучше там, у нее только что родились два новых щенка корги, которые выводят ее на улицу», - сказал Баррелл австралийскому шоу Sunrise.
Баррелл - не единственный, кто считает, что королева не вернется в Лондон. Еще до смерти герцога ответственный редактор The Sun Дэн Вуттон высказал мнение, что он не думал, что она когда-либо вернется в Лондон.
«Весьма вероятно, что королева больше не будет жить в Букингемском дворце», - сказал он.
Дворец был домом королевы с 1837 года, но Виндзорский замок всегда был любимой резиденцией королевы Елизаветы, а также имением, где похоронен принц Филипп. Его останки захоронены в Королевском склепе под часовней Святого Георгия. Считается, что Елизавета хотела бы остаться там, чтобы быть поближе к месту последнего упокоения Филиппа.
«Лучше всего позволить ей жить там, где она чувствует себя наиболее комфортно», - сказал инсайдер СМИ в королевской семье.
На данный момент официальные лица не подтвердили, останется ли Букингемский дворец ее основной резиденцией.
Напомним, похороны принца Филиппа прошли в прямом эфире, кадры с церемонии: как Елизавета ІІ попрощалась с мужем.
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