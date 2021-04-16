Так, на церемонии, которая состоятся в эту субботу, никто из высокопоставленных членов монаршей семьи не будет надевать униформу.

На такой шаг Елизавета II пошла из-за принца Гарри, который как бывший капитан Домашней Кавалерии, сейчас имеет право носить только костюм с медалями, которыми был награжден при исполнении своих обязанностей.

Придворные якобы были обеспокоены тем, что Гарри на похоронах Филиппа будет единственным высокопоставленным членом королевской семьи, без формы, поэтому Елизавета II чуть ли не в последнюю минуту приняла решение о том, что члены королевской семьи не будут надевать военную форму, дабы "представлять единый семейный фронт".

Ранее мы писали, что принц Гарри прилетел в Великобританию на похороны своего дедушки принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

Герцог Сассекский прибыл в Лондон рейсом из Лос-Анджелеса. Его самолет приземлился в аэропорту Хитроу в 13:15 11 апреля.

36-летний мужчина в брюках чинос, куртке и черной маске был встречен сотрудниками службы безопасности с полицейскими машинами на взлетной полосе. Он сел в черный Range Rover и уехал.

Напомним, как провел последние дни жизни муж королевы Елизаветы II, известны подробности: "У него было только одно..."

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