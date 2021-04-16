Королева Великобритании Елизавета II решила нарушить важную традицию на похоронах принца Филиппа
Об этом передает Daily Mail.
Так, на церемонии, которая состоятся в эту субботу, никто из высокопоставленных членов монаршей семьи не будет надевать униформу.
На такой шаг Елизавета II пошла из-за принца Гарри, который как бывший капитан Домашней Кавалерии, сейчас имеет право носить только костюм с медалями, которыми был награжден при исполнении своих обязанностей.
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Придворные якобы были обеспокоены тем, что Гарри на похоронах Филиппа будет единственным высокопоставленным членом королевской семьи, без формы, поэтому Елизавета II чуть ли не в последнюю минуту приняла решение о том, что члены королевской семьи не будут надевать военную форму, дабы "представлять единый семейный фронт".
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