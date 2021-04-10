Принц Филипп умер - отречется ли теперь Елизавета II от престола
Эксперты считают, что королева будет главой государства и дальше, ведь при коронации она дала клятву служить британскому народу до последнего вздоха, передает Reuters.
"Есть все основания считать, что она в добром здравии, так что при удачном стечении обстоятельств королева продолжит быть главой государства как можно дольше", - заявил историк королевской семьи Хьюго Викерс.
Исследователь королевской династии Виндзоров Роберт Лейси такого же мнения - он считает что королева "может слегка отойти от дел", но все равно останется на троне.
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Известно, что похороны принца Филиппа состоятся в Виндзоре в часовне Святого Георгия. Другие пожелания принца будут соблюдены - супруг королевы планировал похоронную церемонию в условиях карантина и без них.
Напомним, супруг Елизаветы II Принц Филипп скончался в пятницу, 9 апреля, сообщает Букингемский дворец.
В июне Принцу Филиппу исполнилось бы 100 лет, два месяца он не дожил до дня рождения.
Брак Принца Филиппа с Елизаветой II продлился 73 года, у них четверо детей — принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард.
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