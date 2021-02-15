Новость о пополнении в королевской семье, радости нет предела, восторг
Королева Британии обрадовалась новости о второй беременности Меган Маркл, герцогини Сассекской, о чем было объявлено 14 февраля. Об этом передает Politeka ссылкой на информационное агентство REUTERS.
По словам представителя королевского дворца, Королева Британии Елизавета и вся королевская семья в восторге от новости, что принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями.
В сообщении сказано, что Королева, ее муж Филлип, а также отец Гарри принц Чарльз были буквально в восторге, узнав чудесную новость. Они пожелали добра и удачи семейной паре.
Это будет пятый внук или внучка принца Чарльза и покойной принцессы Дианы, и 10-й или 11-й правнук, или правнучка 94-летней королевы Елизаветы II и 99-летнего принца Филиппа. Все будет зависеть от того кто родит раньше Меган или внучка королевы Зара Тиндалл.
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В королевской семье, настоящий бэби-бум. Несколько дней назад королева стала прабабушкой девятый раз. 9 февраля в Портленде родился девятый правнук, принцесса Евгения родила первенца. Ее муж Джек Бруксбэнк был рядом с ней. Евгения – это младшая дочь Эндрю, герцога Йорского. В праве на трон она стоит 10-й после своей старшей сестры. Второй ребенок герцога и герцогини Сассекских станет восьмым в очереди на королевский трон.
Напомним, Меган Маркл и принц Гарри ошеломили радостной новостью, появилось официальное заявление: "Арчи будет старшим братом".
Ранее портал Politeka писал, что многодетные Кейт Миддлтон и принц Уильям задумались о пополнении в семье: "королева будет в восторге".
Также на сайте Pоliteka рассказывали, что бэби-бум в семье Елизаветы II, на свет появился девятый правнук: "традиция будет нарушена…".