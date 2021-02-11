Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон заявила о планах пополнения в семействе
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон рассказала о том, что они с принцем Уильямом запланировали четвертого ребенка, и сейчас находятся на этапе подготовки. Об этом сообщает издание Us Weekly.
Миддлтон не раз заявляла, что хотела быть матерью четверых детей. В период пандемии коронавируса Кейт решила отложить свою беременность, однако теперь снова заговорила о ребенке, вдохновленная и решительная.
В публикации сказано, что Кейт запланировала "пробовать" зачать четвертого ребенка уже весной, когда старшие дети продолжат обучение в школе. А также уже готовит организм к вынашиванию новой жизни, придерживаясь специального режима питания.
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Также отмечается, что желание иметь четвертого ребенка у Миддлтон возникло после новости о беременности ее сестры Пиппы, которая решилась на второго ребенка.
Известно, что у монаршей пары уже есть т рое детей– 7-летний Джордж, 5-летняя Шарлотта и 2-летний Луи. Подчеркивают, что принц был не в восторге от желания своей супруги, однако она была так вдохновлена идеей четвертого ребенка, что Уильяму пришлось согласиться с решением жены.
Также сообщают, что многодетная пара уже известила о своем намерении Елизавету ІІ, "королева будет в восторге", уверена герцогиня, ведь она обожает своих правнуков.
Рассказывая о планах, Миддлтон заявляет, что хотела бы чтобы у Шарлотты была такая же сестренка как ее Пиппа, которой можно было бы доверять и о которой заботиться.
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