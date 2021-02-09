В королевской семье пополнение, на свет появился маленький правнук королевы Елизаветы II

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на официальном аккаунте королевской семьи в Инстаграм. Как стало известно, 9 февраля, в 08:55 в больнице Портленда принцесса Евгения родила первенца. Ее муж Джек Бруксбэнк был рядом с ней.

В пресс-службе сообщили, что новорожденный весит 8 фунтов 1 унцию. Евгения и ее ребенок чувствуют себя хорошо.

Отметим, что это уже девятый правнук королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского. Евгения – это младшая дочь Эндрю, герцога Йорского. В праве на трон она стоит 10-й после своей старшей сестры.

Добавим, что в этом году многолетняя традиция будет нарушена из-за пандемии. Дело в том, что Елизавета II не сможет одной из первых познакомиться с новорожденным наследником, как это бывало ранее. Но, вероятно, королева сможет приветствовать их по видеосвязи.

Кстати, в 2021 году это не единственное пополнение в королевской семье. В конце 2020 года стало известно о беременности дочки принцессы Анны – Зары, которая является самой старшей внучкой Елизаветы II. 39-летняя женщина готовится в третий раз стать матерью.

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