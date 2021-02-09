Жена британского принца Гарри, Меган Маркл, нашла повод не появляться во дворце Летом этого года в Великобритании пройдет празднование 100-летнего юбилея принца Филлипа и 95-летия королевы Елизаветы II. По этому случаю внук королевы, принц Гарри, планирует прилететь на Родину, пишет The Daily Mail со ссылкой на слова автора книги "В поисках свободы" Омида Скоби. Утверждается, что герцог Сассекский прибудет на торжество без жены и сына. Примечательно, что это будет первый визит принца во дворец после "побега" в прошлом году. Уже долгое время внук королевы живет вместе с Меган и сыном, Арчи, в США в роскошном доме в Калифорнии.

В книге говорится - тем самым бывшая актриса решила не демонстрировать свое пренебрежение, а лишь показать, что не хочет расставаться с маленьким сыном в условиях пандемии. Якобы Маркл боится брать его в дальнее путешествие. Герцогиня планирует отправить роскошный букет для королевы.

Стоит отметить, что Елизавета II общается с маленьким правнуком с помощью Zoom.

Королевские дипломаты, узнав, что Меган не будет на мероприятиях, вздохнули с облегчением. Ведь таким образом, публика будет наблюдать только за торжественными мероприятиями.

К слову, принц Гарри не только поздравит своих пожилых родственников, но прибудет для открытия статуи принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце, которую он вместе с братом Уильямом заказал в память о матери.

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