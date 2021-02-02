Принц Уильям угодил в скандал после того, как выступил с заявлением против расизма в футболе

Публикация появилась в микроблоге герцога Кембриджского в Twitter.

Как известно, принц Уильям является главой Футбольной ассоциации Англии, и в микроблоге опубликовал несколько публикаций, в которых осуждает расистские комментарии в адрес футболистов из "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

"Расистские оскорбления, будь то на поле, трибунах или в соцсетях, достойны презрения, и они должны прекратиться сейчас же. Мы все отвечаем за создание среды, в которой такие оскорбления недопустимы. Я благодарен всем игрокам, болельщикам, клубам и организациям, которые решительно осуждают эти злоупотребления", - сказано в заявлении герцога Кембриджского.

Но такие слова принца Уильяма разозлили пользователей популярной соцсети Twitter. Они уличили мужа Кейт Миддлтон в лицемерии, ведь в аналогичной ситуации он не заступился за герцогиню Меган Маркл.

"Я бы действительно хотела, чтобы вы и ваша семья были такими же громкими антирасистами, когда мишенью была герцогиня Сассекская", - ответила в комментариях автор CNN Кристен Майнцер.

Самой же Меган Маркл устроили травлю в 2016 году, когда она начала встречаться с принцем Гарри. В сосцетях постоянно писали, что избранницей младшего сына принцессы Дианы стала девушка смешанной расы.

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