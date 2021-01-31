О чем не рассказывала герцогиня

Мать Меган Маркл Дория редко появляется на публике, но ради новой книги о герцогине Сассекской сделала исключение

Об этом пишет издание 7 дней.

Так, Дория Рагланд в общении с королевским биографом Шоном Смитом приоткрыла некоторые тайны личной жизни дочери.

Дория была второй женой Томаса Маркл, и когда родилась Меган, то женщина жила не только с мужем, но и его двумя детьми от первого брака. А ситуацию усугубляло то, что семья жила в роскошном районе Лос-Анджелеса.

Тогда Томас прилично зарабатывал, а афроамериканка Дория неуютно себя чувствовала в районе, где преобладало белое население.

Как признается мать Меган Маркл, ее часто принимали за служанку или в качестве няни будущей звезды Голливуда.

Дория старалась с самого юного возраста просвещать дочку по части расового и социального неравенства. А через какое-то время Маркл и сама убедилась в существовании этих проблем, когда Дория ушла от мужа и переселилась в дом своей матери в гораздо более бедном районе города.

По словам Дории, тогда Меган Маркл была слишком маленькой, чтобы понимать, как ее мать старается жить на равных условиях с мужем, его детьми-подростками и богатыми соседями. Поэтому принц Гарри удивится, услышав настоящую историю жизни Меган Маркл и ее матери в США.

Ранее отец Меган Маркл Томас анонсировал, что скоро раскроет неудобную правду о жене принца Гарри.

Так, 76-летний Томас Маркл анонсировал выход документального фильма о жизни его дочери Меган.

Отец герцогини Сассекской также рассказал, что в документальный фильм попадут видео из домашнего архива, а также фото его дочери, которые ранее не попадали в СМИ.

Таким образом, Томас Маркл после громкого публичного конфликта с Меган решил раскрыть все секреты своей дочери, которая, по его словам, якобы отреклась от него.

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