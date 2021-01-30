Меган Маркл после побега из королевского дворца удостоилась очередного звания

Об этом пишет британское издание The Sun.

Часть тела Меган Маркл, которой герцогиня стесняется, признана самой красивой среди мировых знаменитостей.

Так, британские ученые-ортопеды провели исследование, основываясь на принципах золотого сечения, и с помощью формул вывели идеал.

По результатам исследования стопы Меган Маркл приближены к совершенству, имея коэффициент 95%. А длина свода стопы совпадает с правилом золотого сечения на 97%.

Ученые-ортопеды утверждают, что стопы Меган Маркл можно по праву считать королевскими, но сбежавшая в США герцогиня стесняется этого "титула".

Второе место, по словам ученых, занимает актриса и звезда фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон - ее показатель 91%, на третьем - модель Ким Кардашьян с 89%, а за ней расположилась звезда США украинского происхождения Мила Кунис - 88%.

После исследования Кейт Миддлтон может смело завидовать Меган Маркл, ведь ее ученые даже не отметили.

Ранее мы рассказывали, как принц Гарри вернется в дворец без Меган Маркл.

Так, британские журналисты провели опрос и поинтересовались у своих читателей о дальнейшей судьбе мужа Меган Маркл.

Половина читателей издания считает, что принц Гарри однажды вернется в королевскую семью. Более того, младший сын принцессы Дианы переедет в Букингемский дворец якобы после развода с Меган Маркл.

Напомним, Маркл и Гарри допустили роковую ошибку, во дворце такого не прощают

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