Принц Гарри пытался приободрить Меган Маркл, но получилось все наоборот
Об этом пишет издание Express.
СМИ писали, что отношения бывшей звезды Голливуда с членами королевской семьи были обречены с самого начала.
И этому, по словами журналистам, лишний раз способствовал сам принц Гарри.
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Пытаясь приободрить Меган Маркл, принц Гарри произнес фразу, которая обидела девушку и ее семью. Накануне свадьбы младший сын принцессы Дианы заявил, что королевские особы станут для Меган «семьей, которой у нее никогда не было».
Неизвестно, что конкретно имел в виду принц, но эксперты с фанатами посчитали его комментарий неуважительным по отношению к матери и отцу герцогини Сассекской. Более того, слова Гарри были опрометчивы также из-за того, что его родные скептически отнеслись к выбору невесты.
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После свадьбы с принцем Гарри герцогиня должна была курировать Национальный театр и Ассоциацию университетов Содружества.
Но даже во время жизни во дворце Макрл «абсолютно ничего не сделала» для театра. В связи с этим королева планирует лишить жену своего внука патронажа над организацией и передать это право принцу Эдуарду или Софи Уэссекской.
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