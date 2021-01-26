Принц Гарри пытался приободрить Меган Маркл, но получилось все наоборот

Об этом пишет издание Express.

СМИ писали, что отношения бывшей звезды Голливуда с членами королевской семьи были обречены с самого начала.

И этому, по словами журналистам, лишний раз способствовал сам принц Гарри.

Пытаясь приободрить Меган Маркл, принц Гарри произнес фразу, которая обидела девушку и ее семью. Накануне свадьбы младший сын принцессы Дианы заявил, что королевские особы станут для Меган «семьей, которой у нее никогда не было».

Неизвестно, что конкретно имел в виду принц, но эксперты с фанатами посчитали его комментарий неуважительным по отношению к матери и отцу герцогини Сассекской. Более того, слова Гарри были опрометчивы также из-за того, что его родные скептически отнеслись к выбору невесты.

Раньше мы рассказывали, что Меган Маркл жестко разозлила Елизавету II.

После свадьбы с принцем Гарри герцогиня должна была курировать Национальный театр и Ассоциацию университетов Содружества.

Но даже во время жизни во дворце Макрл «абсолютно ничего не сделала» для театра. В связи с этим королева планирует лишить жену своего внука патронажа над организацией и передать это право принцу Эдуарду или Софи Уэссекской.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри жестко поплатились за популярность, детали личной драмы

Как сообщала Politeka, Меган Маркл в опасности: отец герцогини устал молчать и выдал правду о дочери

Также Politeka писала, что Меган Маркл сделала пластическую операцию, хирург выдал детали