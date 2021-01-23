Супруги давно не выходили на связь с миром, но теперь это сделал принц Гарри

В частности, он эмоционально рассказал о влиянии социальных сетей на жизнь во всем мире. Младший брат принца Уильяма выразил уверенность в том, что соцсети зачастую распространяют неправильную информацию, пишет Cosmopolitan.

Возможно, именно из-за этого супруги перестали вести свою страницу в соцсети.

Принц Гарри обвинил соцсети в штурме Капитолия в Америке, геноциде в Мьянме и уничтожении тропических лесов Амазонии в Бразилии. В итоге герцог пришел к выводу о необходимости реформации социальных платформ ради общего блага.

Гарри рассказал, что на них обрушился шквал негатива, они подверглись, «сетевому буллингу и харассменту» и стали жертвами преследования в сети. «Необходим отчет в коллективном благополучии, а не только финансовые бонусы. Я не могу понять, как соцсети могут с радостью получать прибыль, но при этом всячески избегать ответственности», — поделился герцог Сассекский.

Также ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри ошарашили Кейт Миддлтон в ее день рождения.

В день рождения Кейт Миддлтон увидела поздравительную открытку и подарок от Меган и Гарри после того, как поговорила с мамой и Елизаветой II. И такой жест со стороны родственников растрогал герцогиню.

Напомним, что фото молоденькой Меган Маркл с подружками взбудоражило сеть.

Как Politeka писала, отец Меган Маркл дал показания против дочери, страсти не утихают.

Также Politeka сообщала, что конфликт во дворце, друг Маркл и Гарри выдал всю правду о герцогах.