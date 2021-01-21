В сеть слили эксклюзивные фото Меган Маркл с подружками, сделанные во время ее учебы в школе

Как пишет Politeka.net, на одной из страниц в Инстаграм появились фото, на которых юная Маркл обнималась со школьными подругами.

«Боже мой, посмотрите на эти школьные фотографии Меган, потрясающие. На первой фотографии Меган в отеле Millennium Biltmore в Лос-Анджелесе в возрасте 15 лет, учится в десятом классе, со своими друзьями Анис Хатчинсон, Эмануэлла Яскевич, Мишель Рамани и Лили Галли на рождественском танцевальном вечере в 1996 году», - подписали фото авторы аккаунта.

Второе фото, судя по подписи, было сделано в 1998 году, когда Меган было 17 лет. На нем Меган выглядела намного старше и фигуристей.

В комментариях к посту поклонники Меган оставили массу приятных слов.

«Капец, она не постарела», «Все они очень красивые, но на второй фотографии не выглядят на 15-17», «24 года назад и до сих пор выглядит точно так же. Удивительно», «Она наверняка работает над лицом», «Просто великолепные снимки», «Меган красивая», «Естественная красота», «Спустя 20 лет она выглядит почти такой же», - пишут пользователи сети.

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