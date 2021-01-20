Батько Меган Маркл Томас ошелешив рідну дочку дивним вчинком

Про це пише видання Evening Standard .

Так, батько герцогині давав свідчення у Високому суді Лондона, де розглядається позов Меган Маркл до британських журналістів, які опублікували частину листа Томаса.

Сама Меган Маркл благала батька не спілкуватися з пресою і називала цей лист "спробою помиритися", то Томас вважає інакше.

"Цей лист не був спробою примирення. Це була критика на мою адресу. У листі не говорилося, що вона мене любить. Вона навіть не запитала, Як я. вона не висловила занепокоєння з приводу того, що у мене стався серцевий напад, і не запитала про моє здоров'я. Це фактично означало кінець наших відносин, а не примирення", - заявив батько герцогині Сассекської.

За словами батька колишньої зірки Голлівуду, він вирішив частково опублікувати частину листа, щоб не бути голослівним, адже деякі журналісти виставили його "безчесним експлуатором".

"Не думаю, що мені б хтось повірив, якби публіка не побачила і не прочитала листа. У Mail on Sunday врахували моє бажання оприлюднити уривки листа, оскільки в ньому розкрилася моя історія, і я зобов'язаний був сказати, які частини листа слід публікувати, щоб розповісти цю історію. Тому мені показали всі витримки, Я дав згоду на публікацію уривків. Я міг би сказати "ні", якби вони хотіли оприлюднити шматки листа, які я не бажав публікувати. Вибір був за мною. Я не хотів, щоб лист оприлюднили повністю. Справа в тому, що я думав, ніби лист в цілому жахливо характеризує Мег", - продовжив розповідати Томас Маркл.

Британські журналісти підтвердили правдоподібність слів Томаса і заявили, що його виставили на публіку іншою людиною.

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