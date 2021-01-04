Личная жизнь Меган Маркл и принца Гарри вновь станет предметом для обсуждения в социальных сетях
Об этом пишет издание The Sun.
Выяснилось, что сводная сестра герцогини Саманта планирует выпустить свои мемуары.
По ее словам, эта книга якобы будет иметь эффект "разорвавшейся бомбы", ведь в мемуарах будет "много неудобной правды" про жену принца Гарри.
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Более того, как уверяет сводная сестра Меган Маркл, эта книга понравится окружению Елизаветы II.
"Я думаю, что королевской семье книга понравится, и они будут наслаждаться этой историей. Я надеюсь, что они найдут это произведение теплым, забавным, честным и сердечным… Однако я не знаю, будет ли Меган комфортно читать эту книгу. Естественно, что-то ей понравится, а что-то нет. Но людям, которым нечего скрывать, нечего и бояться. В моих мемуарах - исключительно правдивые истории", - утверждает 56-летняя сводная сестра Меган Маркл.
Ранее Саманта уже критиковала герцогиню Сассекскую и называла ее "мелкой социальной альпинисткой" и "падкой на рыжеволосых".
Также мы рассказывали, как Маркл и Гарри оконфузились, используя своего маленького сына Арчи.
Как известно, герцоги Сассекские записали свой первый подкаст и даже задействовали в нем своего сына Арчи.
Однако, пользователи социальных сетей не оценили старания Маркл и принца Гарри, чей проект с треском провалился, заняв лишь 17-е место в своей категории.
Напомним, что Маркл с принцем Гарри решились на кардинальный шаг
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