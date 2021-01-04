Личная жизнь Меган Маркл и принца Гарри вновь станет предметом для обсуждения в социальных сетях

Об этом пишет издание The Sun.

Выяснилось, что сводная сестра герцогини Саманта планирует выпустить свои мемуары.

Меган Маркл и принц Гарри, скрин

По ее словам, эта книга якобы будет иметь эффект "разорвавшейся бомбы", ведь в мемуарах будет "много неудобной правды" про жену принца Гарри.

Популярные статьи сейчас

Сердце мужа Наташи Королевой Тарзана разрывается после невосполнимой утраты: "Слезы душат, не хочется верить"

Остановилось сердце выдающегося украинца, дочь раскрыла подробности трагедии: "Уже готовился к выписке домой..."

Как 90-летний Чапкис из "Танців з зірками" выглядел в молодости, фото красавчика: "Ого, какой..."

Самая богатая певица Украины Камалия поразила домашним видео на фоне огромной елки: "Только счастье..."

Трагическая весть потрясла экс-мужа Наташи Королевой, потеря невосполнима: "Вечная память"
Показать еще

Более того, как уверяет сводная сестра Меган Маркл, эта книга понравится окружению Елизаветы II.

"Я думаю, что королевской семье книга понравится, и они будут наслаждаться этой историей. Я надеюсь, что они найдут это произведение теплым, забавным, честным и сердечным… Однако я не знаю, будет ли Меган комфортно читать эту книгу. Естественно, что-то ей понравится, а что-то нет. Но людям, которым нечего скрывать, нечего и бояться. В моих мемуарах - исключительно правдивые истории", - утверждает 56-летняя сводная сестра Меган Маркл.

меган маркл, скрин

Ранее Саманта уже критиковала герцогиню Сассекскую и называла ее "мелкой социальной альпинисткой" и "падкой на рыжеволосых".

Также мы рассказывали, как Маркл и Гарри оконфузились, используя своего маленького сына Арчи.

Как известно, герцоги Сассекские записали свой первый подкаст и даже задействовали в нем своего сына Арчи.

Однако, пользователи социальных сетей не оценили старания Маркл и принца Гарри, чей проект с треском провалился, заняв лишь 17-е место в своей категории.

Напомним, что Маркл с принцем Гарри решились на кардинальный шаг

Как Politeka писала, Принц Гарри и Меган Маркл предложили Елизавете новую сделку

Также Politeka сообщала, что Маркл и принц Гарри оконфузились из-за семейного снимка