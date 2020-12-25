Стало известно, как Меган Маркл и принц Гарри вляпались в очередной скандал накануне Рождества

Так, бывшие герцоги Сассекские стали объектом раздражения и осуждения у британцев, пишет РБК.

Пресс-служба британского фонда Mayhew опубликовала поздравительную открытку к Рождеству, где разместили фотографию своего сына.

Этот снимок был сделан возле дома бывших герцогов, а на нем Меган Маркл, принц Гарри и наследник Арчи в компании своих собак Пулы и Гая стоят рядом с нарядными елками.

Британцы возмутились тем, что обыкновенный семейный снимок "прогнали" через фоторедактор и превратили его в рисунок для рождественской открытки.

Также пользователи недовольны тем, что британский фонд Mayhew, опубликовавший открытку, забыл указать, что их патрон сбежал из королевского дворца в США.

"Благодарит ли фонд всех жертвователей публично?", "Почему у вас есть покровитель, который не живет в Великобритании?", "Бессмысленно иметь покровителя, который не только публично решил покинуть Великобританию и жить на другом конце земного шара, но и не подает никаких признаков желания когда-либо вернуться", "Замечательно, что они отправили открытку и сделали пожертвование. Надеюсь, это было очень щедро", "Вам нужно сменить покровителя, она вызывает разногласия", " Жаль, что она использует благотворительность только для того, чтобы сохранить интерес к Великобритании. Я чувствую, что благотворительность используется", - написали пользователи в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Маркл и Гарри заставили переживать королеву Елизавету II.

В СМИ появилась информация, что руководство сервиса Netflix якобы давит на герцогов, чтобы они выдали один из секретов королевской семьи.

Поэтому у королевы Елизаветы II опасаются, что Меган Маркл и принц Гарри могут "проболтаться" из-за многомиллионных гонораров.

Напомним, что Меган Маркл засветила округлившийся животик, Гарри сияет от счастья

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